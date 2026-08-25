Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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25.08.2026 22:11:06
Why Super Micro Computer Rallied Today
Shares of AI server-maker Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) rallied 9.4% on Tuesday. The company received a big boost in confidence as enterprise data center infrastructure giant Cisco (NASDAQ: CSCO) announced it would partner with the server maker on liquid-cooled, rack-scale AI solutions.That validation is especially valuable for Super Micro, which has long been at the forefront of server technology but has more recently garnered skepticism over corporate governance issues.It should be noted that today's big jump clawed back the significant decline in Super Micro's stock yesterday. On top of Monday being a tough day for the overall AI semiconductor sector, Super Micro's stock fell especially hard after Taiwanese Authorities indicted two Super Micro employees for attempting to redirect Super Micro AI servers to China, in violation of U.S. export restrictions. Super Micro employees weren't the only ones involved; the indictments targeted nine individuals, including one Nvidia (NASDAQ: NVDA) employee.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
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25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.08.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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17.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|Super Micro Computer Inc
|32,60
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