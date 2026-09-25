Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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25.09.2026 17:32:24
Why Synopsys Stock Popped, Then Dropped
Synopsys (NASDAQ: SNPS) stock, which makes design and simulation software for pre-production work on semiconductors, jumped nearly 5% in early trading Thursday before reversing and giving back most of its gains. As of 11:15 a.m. ET, Synopsys is up only 1%.
But why did it pop in the first place at all?
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