Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 22:00:00
Why Tesla Might Need to Merge With SpaceX Sooner Rather Than Later
The long-awaited SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO has arrived to much fanfare, with shares of the rocket company jumping nearly 20% in its first day of trading on Friday and the rally continuing on Monday. But now with that in the books, investors may be turning their attention to another highly probable event: a potential merger involving SpaceX and Tesla (NASDAQ: TSLA). Both companies are run by Elon Musk, they work on overlapping projects, and there's a lot of room for potential synergies if they combine.Rumors of a possible SpaceX-Tesla merger have been growing in recent weeks. And here's why, particularly for Tesla, there may be motivation to get it done sooner rather than later.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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