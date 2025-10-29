Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
29.10.2025 19:55:40
Why Verizon Stock Popped Today
Verizon Communications (NYSE: VZ) stock gained 2.1% through 1:45 p.m. ET Wednesday after the company reported mixed earnings.Heading into the telecommunications giant's third-quarter report, analysts forecast Verizon would earn $1.19 per share on $24.3 billion in revenue. Verizon beat the earnings number, returning $1.21 per share, but missed on sales, delivering only $33.8 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)