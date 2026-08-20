Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
21.08.2026 01:35:10
Why Walmart Stock Fell Today
Shares of Walmart (NASDAQ: WMT) sank on Thursday after the retail titan's sales fell short of investors' expectations.Image source: Getty Images.Walmart's revenue rose 5.9% year over year to $187.9 billion in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Walmart sehr schwach - US-Geschäft bereitet weiterhin Sorgen (dpa-AFX)
|
20.08.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|88,40
|-9,74%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 040,00
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.