WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 138 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kate McShane attestierte dem Handelsriesen solides Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne im ersten Quartal. Sie rechnet auch mit einer guten Ergebnissteigerung im Gesamtjahr, wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 154,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel*:
26,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
|
Analyst Name::
Kate McShane
|
KGV*:
-
Analysen zu Walmart
|14:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:46
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
