Walmart Aktie
|104,38EUR
|-0,38EUR
|-0,36%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Walmart auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung lautet beim Kursziel von 137 US-Dollar nach wie vor "Overweight". Christopher Horvers sieht Walmart als "Wachstumsidee" und in dem jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen des Einzelhändlers schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 137,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel*:
12,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 121,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Analysen zu Walmart
|14:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:46
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
