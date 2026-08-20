Walmart Aktie
|89,93EUR
|-8,01EUR
|-8,18%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das Ergebnis des zweiten Quartals sei solide, schrieb Corey Tarlowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr habe der Handelskonzern zwar die Ziele angehoben, für das dritte Jahresviertel seien die Prognosen des Unternehmens aber enttäuschend./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 150,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 114,30
|
Abst. Kursziel*:
31,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 103,84
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,45%
|
Analyst Name::
Corey Tarlowe
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|89,93
|-8,18%
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