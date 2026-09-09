Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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10.09.2026 00:05:00
Why's Everyone Talking About Bloom Energy Now?
For years, Bloom Energy (NYSE: BE) looked like a promising technology company searching for its big opportunity.
Now it may have found one. The company makes fuel cell systems that generate electricity. That might not sound like the most exciting business in the artificial intelligence boom, but AI has created a problem that could be almost as important as chips: There isn't enough electricity to power all the data centers companies want to build.
That's where Bloom comes in.
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