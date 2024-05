Wiener Börse-Handel ATX nachmittags mit Abgaben

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 3 698,40 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 120,445 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 710,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 711,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 710,77 Punkte, das Tagestief hingegen 3 693,75 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,321 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, notierte der ATX bei 3 497,40 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.02.2024, einen Stand von 3 406,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 131,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 722,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,65 Prozent auf 21,68 EUR), voestalpine (+ 0,93 Prozent auf 25,92 EUR), Vienna Insurance (+ 0,80) Prozent auf 31,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 44,90 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-2,03 Prozent auf 72,25 EUR), BAWAG (-1,10 Prozent auf 58,30 EUR), Andritz (-1,02 Prozent auf 53,45 EUR), Lenzing (-0,84 Prozent auf 35,45 EUR) und OMV (-0,64 Prozent auf 46,82 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 165 727 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,056 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

