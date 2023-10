Wiener Börse-Handel: ATX Prime freundlich

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,50 Prozent auf 1 595,10 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 587,17 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 587,17 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 596,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 584,77 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der ATX Prime auf 1 592,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 577,98 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 11.10.2022, bei 1 373,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,720 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 3,47 Prozent auf 107,40 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 40,00 EUR), S IMMO (+ 1,96 Prozent auf 13,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,55 Prozent auf 13,79 EUR) und EVN (+ 1,42 Prozent auf 25,05 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-1,36 Prozent auf 50,80 EUR), Addiko Bank (-1,17 Prozent auf 12,65 EUR), voestalpine (-1,09 Prozent auf 25,46 EUR), AMAG (-1,02 Prozent auf 29,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,97 Prozent auf 123,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125 294 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

