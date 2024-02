Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht letztendlich Verluste

Der ATX Prime gab am fünften Tag der Woche nach.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,22 Prozent schwächer bei 1 694,50 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 698,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 700,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 687,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,98 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Wert von 1 721,97 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, bei 1 607,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 744,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,14 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Palfinger (+ 4,26 Prozent auf 24,50 EUR), FACC (+ 2,48 Prozent auf 5,78 EUR), Polytec (+ 1,80 Prozent auf 3,67 EUR), Andritz (+ 1,68 Prozent auf 57,45 EUR) und Addiko Bank (+ 1,30 Prozent auf 15,55 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-5,42 Prozent auf 65,40 EUR), Lenzing (-5,06 Prozent auf 28,15 EUR), ZUMTOBEL (-4,50 Prozent auf 5,94 EUR), Marinomed Biotech (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR) und Österreichische Post (-1,94 Prozent auf 30,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die EVN-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 423 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 24,545 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at