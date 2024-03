Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,18 Prozent nach oben auf 1 773,33 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 1 770,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 770,23 Punkten am Vortag.

Bei 1 776,45 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 769,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,853 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.02.2024, den Wert von 1 708,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 714,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 552,94 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,46 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 776,45 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Palfinger (+ 1,74 Prozent auf 23,40 EUR), Rosenbauer (+ 1,46 Prozent auf 27,80 EUR), UBM Development (+ 1,08 Prozent auf 18,70 EUR), OMV (+ 0,68 Prozent auf 43,20 EUR) und S IMMO (+ 0,57 Prozent auf 17,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,35 Prozent auf 8,30 EUR), Polytec (-2,10 Prozent auf 3,27 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,34 Prozent auf 44,30 EUR), Flughafen Wien (-0,99 Prozent auf 50,00 EUR) und Lenzing (-0,93 Prozent auf 32,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80 690 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 23,763 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at