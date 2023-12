Wiener Börse-Handel: ATX verbucht nachmittags Zuschläge

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 3 306,19 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 111,190 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent leichter bei 3 290,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 290,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 285,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 310,28 Zähler.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.11.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 073,47 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bei 3 170,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, wurde der ATX auf 3 212,68 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 006,71 Punkte.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,17 Prozent auf 26,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,94 Prozent auf 25,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,24 Prozent auf 7,36 EUR), BAWAG (+ 1,21 Prozent auf 48,38 EUR) und CA Immobilien (+ 1,00 Prozent auf 30,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-1,86 Prozent auf 34,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,97 Prozent auf 40,90 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 26,10 EUR), Erste Group Bank (-0,11 Prozent auf 37,07 EUR) und IMMOFINANZ (-0,11 Prozent auf 18,92 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 187 805 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 29,426 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at