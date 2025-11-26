Börse Wien: So steht der ATX aktuell

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 4 964,66 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 143,593 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 4 948,40 Punkten, nach 4 948,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 937,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 977,38 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 3,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX 4 666,25 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 703,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der ATX einen Wert von 3 518,19 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 35,77 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 977,38 Punkte. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,66 Prozent auf 29,85 EUR), STRABAG SE (+ 1,58 Prozent auf 77,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,49) Prozent auf 14,96 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,55 EUR) und Raiffeisen (+ 1,03 Prozent auf 35,28 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-1,64 Prozent auf 29,96 EUR), EVN (-0,95 Prozent auf 26,15 EUR), CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,70 EUR), Andritz (-0,24 Prozent auf 62,60 EUR) und OMV (-0,17 Prozent auf 48,12 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 211 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at