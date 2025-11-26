ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OMV-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden OMV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49,94 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 200,240 OMV-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 9 651,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,48 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete OMV eine Marktkapitalisierung von 15,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

