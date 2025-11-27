ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Mittag zurück

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,39 Prozent auf 2 475,09 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2 484,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 484,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 464,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 484,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 338,73 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Wert von 2 326,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 746,70 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 35,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 485,10 Punkte. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 4,56 Prozent auf 10,54 EUR), Frequentis (+ 3,76 Prozent auf 66,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), Rosenbauer (+ 3,39 Prozent auf 45,80 EUR) und DO (+ 2,38 Prozent auf 189,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-3,79 Prozent auf 19,05 EUR), Warimpex (-2,77 Prozent auf 0,49 EUR), voestalpine (-2,60 Prozent auf 36,70 EUR), Raiffeisen (-1,64 Prozent auf 34,88 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die FACC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135 697 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,360 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

