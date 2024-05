Wiener Börse-Handel ATX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent leichter bei 3 642,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 119,542 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 3 650,94 Punkten, nach 3 651,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 652,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 639,63 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 2,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 560,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 348,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 060,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,76 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 0,95 Prozent auf 74,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,59 Prozent auf 8,57 EUR), Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 34,72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,25 Prozent auf 8,18 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,17 Prozent auf 114,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-0,96 Prozent auf 45,38 EUR), IMMOFINANZ (-0,85 Prozent auf 23,35 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 53,80 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,55 EUR) und BAWAG (-0,50 Prozent auf 59,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 13 885 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at