Wiener Börse-Handel: ATX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der ATX hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch legt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 3 372,79 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,474 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent leichter bei 3 363,89 Punkten, nach 3 364,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 362,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 378,22 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,091 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 368,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wies der ATX einen Stand von 3 297,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der ATX mit 3 305,03 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,15 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 18,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,88 Prozent auf 17,22 EUR), Vienna Insurance (+ 0,72 Prozent auf 28,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,30 EUR) und Andritz (+ 0,60 Prozent auf 59,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (-0,79 Prozent auf 7,54 EUR), voestalpine (-0,32 Prozent auf 25,20 EUR), Wienerberger (-0,18 Prozent auf 32,42 EUR), BAWAG (-0,18 Prozent auf 54,40 EUR) und OMV (-0,02 Prozent auf 40,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 21 366 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 23,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at