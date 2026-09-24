Will Sandisk or Micron Perform a Stock Split Next Year?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron Technology (NASDAQ: MU) have been some of the biggest winners of the year as momentum built in the memory chip sector. And their prolonged rallies may lead both companies to start considering stock splits.

Sandisk started the year trading below $250 per share and is now trading just below $2,000 per share. Micron recently broke past $1,000 per share again after starting the year at under $300 per share.

Companies usually engage in stock splits when their price per share gets high enough to make retail investors uncomfortable, and both memory chipmakers' shares are in that position. Here's what investors should know when considering the likelihood of these companies announcing stock splits next year.

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