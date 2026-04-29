Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
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30.04.2026 00:41:00
Woodward (WWD) Q2 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, April 29, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Woodward Inc.
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30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.04.26
|Ausblick: Woodward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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22.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags in Grün (finanzen.at)
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16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: Woodward zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Woodward Inc.
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