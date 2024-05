XETRA-Handel SDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,16 Prozent tiefer bei 15 142,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 123,512 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,224 Prozent auf 15 133,36 Punkte an der Kurstafel, nach 15 167,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 15 133,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 155,37 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.04.2024, lag der SDAX noch bei 13 998,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SDAX auf 13 882,84 Punkte taxiert. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.05.2023, den Wert von 13 489,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 227,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 3,86 Prozent auf 2,80 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,49 Prozent auf 1,15 EUR), CEWE Stiftung (+ 1,38 Prozent auf 102,60 EUR), Salzgitter (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,87 Prozent auf 57,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen RENK (-6,16 Prozent auf 25,62 EUR), JOST Werke (-1,30 Prozent auf 45,65 EUR), ATOSS Software (-1,23 Prozent auf 241,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,16 Prozent auf 46,06 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,13 Prozent auf 31,64 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 312 936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

