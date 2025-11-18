MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RENK-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem RENK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das RENK-Papier an diesem Tag bei 19,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 50,474 RENK-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 199,07 EUR, da sich der Wert eines RENK-Papiers am 17.11.2025 auf 63,38 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 219,91 Prozent zugenommen.

Am Markt war RENK jüngst 6,53 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des RENK-Papiers fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

