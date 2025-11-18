RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable RENK-Anlage? 18.11.2025 10:03:39

MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RENK-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem RENK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das RENK-Papier an diesem Tag bei 19,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 50,474 RENK-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 199,07 EUR, da sich der Wert eines RENK-Papiers am 17.11.2025 auf 63,38 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 219,91 Prozent zugenommen.

Am Markt war RENK jüngst 6,53 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des RENK-Papiers fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RENK-Aktie bei 17,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

14.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 63,47 0,11% RENK

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen