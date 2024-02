XETRA-Handel: SDAX bewegt schlussendlich im Plus

So performte der SDAX am Montag zum Handelsende.

Letztendlich verbuchte der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 13 796,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,333 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 13 728,43 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 636,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 822,05 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 534,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 949,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 494,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,180 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 36,15 Prozent auf 57,40 EUR), STRATEC SE (+ 4,49 Prozent auf 44,25 EUR), SFC Energy (+ 3,53 Prozent auf 18,20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,35 Prozent auf 37,00 EUR) und IONOS (+ 2,48 Prozent auf 20,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-5,84 Prozent auf 5,87 EUR), Dürr (-5,25 Prozent auf 20,20 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,13 Prozent auf 13,94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,82 Prozent auf 19,39 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,66 Prozent auf 1,05 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der MorphoSys-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 022 414 Aktien gehandelt. Mit 11,540 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

