XETRA-Handel: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Montag erhöht sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 13 205,76 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 107,779 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,061 Prozent stärker bei 13 175,46 Punkten, nach 13 167,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 206,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 138,00 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 12 767,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 153,38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, erreichte der SDAX einen Wert von 12 326,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 18,76 Prozent auf 29,44 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,54 Prozent auf 15,78 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 14,28 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,09 Prozent auf 34,20 EUR) und Nagarro SE (+ 1,69 Prozent auf 87,15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil AUTO1 (-4,03 Prozent auf 5,05 EUR), Elmos Semiconductor (-2,33 Prozent auf 75,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,89 Prozent auf 1,20 EUR), Varta (-1,81 Prozent auf 20,05 EUR) und PATRIZIA SE (-1,63 Prozent auf 7,26 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 199 400 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 10,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

