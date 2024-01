XETRA-Handel So steht der SDAX am Mittwochmittag

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,18 Prozent schwächer bei 13 653,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,020 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 13 682,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 678,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 685,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 644,54 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,839 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 167,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 822,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 649,37 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SGL Carbon SE (+ 2,80 Prozent auf 6,60 EUR), SFC Energy (+ 2,77 Prozent auf 19,32 EUR), MorphoSys (+ 2,54) Prozent auf 34,25 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,79 Prozent auf 22,80 EUR) und Grand City Properties (+ 1,70 Prozent auf 9,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil AUTO1 (-3,58 Prozent auf 5,27 EUR), Ceconomy St (-3,26 Prozent auf 2,43 EUR), Hypoport SE (-2,42 Prozent auf 161,10 EUR), BayWa (-1,89 Prozent auf 31,20 EUR) und Dürr (-1,78 Prozent auf 20,94 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 209 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,740 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten

Die TRATON-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at