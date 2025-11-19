Hypoport Aktie

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

19.11.2025 12:34:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport (Hypoport SE) mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

