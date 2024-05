XETRA-Handel: TecDAX steigt mittags

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,60 Prozent höher bei 3 404,57 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 510,184 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,026 Prozent fester bei 3 385,17 Punkten in den Handel, nach 3 384,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 385,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 408,89 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 4,23 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 383,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 3 414,74 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 3 233,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,41 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,18 Prozent auf 37,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,81 Prozent auf 95,65 EUR), Kontron (+ 1,74 Prozent auf 19,30 EUR), Bechtle (+ 1,57 Prozent auf 45,26 EUR) und SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 47,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-0,57 Prozent auf 280,20 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 176,90 EUR), Nagarro SE (-0,47 Prozent auf 73,35 EUR), United Internet (-0,35 Prozent auf 22,96 EUR) und MorphoSys (-0,30 Prozent auf 66,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 050 736 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,968 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie weist mit 9,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at