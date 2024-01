XETRA-SCHLUSS/Fester - Evotec erholt mit Telefonkonferenz

FRANKFURT (Dow Jones)--Gestützt von günstigen US-Vorgaben sind deutsche Aktien am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Die US-Technologiekonzerne geben aktuell den Takt an den Börsen vor, die Indizes von Nasdaq-100, Dow-Jones und S&P-500 sind auf neue Allzeithochs geklettert. Langsam rückt die EZB-Sitzung am Donnerstag in den Fokus. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte der geldpolitische Ausblick stehen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 16.683 Punkte.

Für Evotec ging es um 7,8 Prozent nach oben. In einer Telefonkonferenz hat das Biotechunternehmen erklärt, allen Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Manager-Transaktionen nachgekommen zu sein. Die vorgeschriebenen Prozesse seien vom früheren CEO Werner Lanthaler indes nicht eingehalten worden. Lanthaler hatte jüngst völlig überraschend seinen Posten geräumt, was an der Börse einen Abverkauf in der Aktie auslöste.

Unter Abgabedruck standen Aurubis, für die Aktie ging es 4 Prozent nach unten. Bei dem Unternehmen steht der Abgang von drei Vorstandsmitgliedern bevor. Wie der Konzern mitteilte, führen Aufsichtsratsmitglieder "weit fortgeschrittene Gespräche mit drei Vorstandsmitgliedern über die Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit". Derzeit laufen Untersuchungen zu den gegen die Gesellschaft gerichteten kriminellen Aktivitäten, die zu Fehlbeständen an Edelmetallen geführt haben. Diebe haben Aurubis im abgelaufenen Jahr einen Schaden von 169 Millionen Euro zugefügt.

Hypoport erwartet 2024 Normalisierung

Der Kurs des Immobilienfinanzierers Hypoport stieg derweil um 6,9 Prozent. Trotz der Krisensignale aus dem Bausektor ist man im vierten Quartal gewachsen und erwartet eine Normalisierung am Markt im Jahr 2024. Das Transaktionsvolumen beendete im Schlussquartal erstmals seit Einbruch des Immobilienfinanzierungsmarktes seine Talfahrt.

Für Infineon ging es im DAX mit positiven Vorgaben aus dem Technologiesektor um 1,4 Prozent nach oben, Zalando gewannen 3,9 Prozent. Um 3,9 Prozent höher ging es für United Internet. Sie wurden von den Analysten bei Berenberg als "Top Pick" bezeichnet mit einem Kursziel von 43 Euro - was ein Potenzial von rund 90 Prozent über dem aktuellen Kurs wäre. Nach negativen Kommentaren verloren Commerzbank indes 3,4 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Warburg verhalf dagegen Deutz zu Kursgewinnen von 8,2 Prozent.

===

DAX 16.683,36 +0,8% -0,41%

DAX-Future 16.801,00 +0,8% -0,77%

XDAX 16.688,22 +0,3% -0,48%

MDAX 25.748,16 +1,2% -5,12%

TecDAX 3.304,31 +1,1% -0,99%

SDAX 13.518,34 +1,3% -3,17%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,47 +30

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 31 9 0 2.685,0 68,5 67,9

MDAX 37 12 1 465,3 25,5 24,5

TecDAX 22 8 0 763,4 22,9 24,2

SDAX 53 13 4 111,5 7,8 8,8

===

