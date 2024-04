Xiaomi-Aktie: Xiaomis erster Stromer mit erfolgreichem Start in China

Der SU7, das erste E-Auto des Pekinger Konzerns, habe nur 28 Tage nach der Markteinführung bereits 75 723 Bestellungen erhalten, teilte Unternehmensgründer Lei Jun am Donnerstag auf der internationalen Automesse in Peking mit.

5781 Fahrzeuge seien bereits an Kunden ausgeliefert worden. Es handele sich dabei um einen Rekord für den Start einer neu eingeführten Marke. Bis Ende des Jahres sollen 100 000 Einheiten ausgeliefert werden, mehr als zunächst angepeilt waren.

Xiaomi hatte den SU7 Ende März auf den Markt gebracht und damals Preise zwischen 27 700 und 39 000 Euro angekündigt. Xiaomi bewirbt sein erstes Fahrzeug damit, in einer gewissen Ausführung schneller als ein elektrischer Porsche Taycan zu sein. Auch das Design des SU7 erinnert an Modelle des Stuttgarter Herstellers.

Andere branchenferne Konzerne drängen in China ebenso auf den E-Auto-Markt. Der Telekommunikationsriese Huawei oder Baidu, ein chinesisches Pendant zu Google (Alphabet C (ex Google)), sind an Elektroautos beteiligt. Auf dem Markt herrscht ein erbitterter Preiskampf. Deutsche Anbieter wie VW (Volkswagen (VW) vz) oder BMW hinken der chinesischen Konkurrenz im E-Auto-Bereich hinterher und wollen aufholen.

