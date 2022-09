Xpeng will Tesla mit neuer Supercharging-Station überholen

Das chinesische EV-Unternehmen Xpeng ist dem Platzhirsch Tesla schon länger auf den Fersen. Nun stellte der Elektroautobauer im Rahmen des Supercharging Media Days in Guangzhou eine neue Supercharging-Station vor, die jene des Musk-Konzerns in den Schatten stellt.

• Xpeng eröffnet 1.000. Ladesäule in China• Neues Supercharging-System übertrifft Leistung von Teslas V3-Superchargern• Xpeng plant Erweiterung des Supercharger-Angebots in ganz China

Der chinesische Konzern Xpeng ist laut eigenen Angaben ein führendes Tech-Unternehmen, das sich dem Design, der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von intelligenten Mobilitätslösungen verschrieben hat. Dabei hat sich der Produzent von Elektrofahrzeugen seit seiner Gründung im Jahr 2014 mittlerweile einen Namen als ernstzunehmender Tesla-Konkurrent gemacht.

1.000 Ladesäulen in China

So auch erst kürzlich, als Xpeng im chinesischen Guangzhou seinen Supercharging Media Day abhielt, in dem sich, wie der Name schon verrät, alles um Ladestationen drehte. Anlass des Events war unter anderem das Einrichten der 1.000. Ladestation des Tech-Unternehmens in China. Mittlerweile befinden sich Xpeng-Ladestationen in 337 chinesischen Städten, das Netzwerk umfasst dabei 3.500 Kilometer, wobei sich die Charger an den wichtigsten Verkehrsrouten der Volksrepublik befinden. Insgesamt seien bisher rund drei Millionen Lade-Sessions von Xpeng-Nutzern registriert worden. Im Zuge des Events stellte CEO He Xiaopeng dann auch sogleich ein neues Feature der Xpeng-Mobil-App vor, welches Nutzer in der Zukunft über die nächstgelegene Charging-Station informieren und sie auch dahin navigieren soll.

Neues Supercharging-System stellt Tesla in den Schatten

Dies war jedoch nicht die einzige Neuerung, die im Zuge des Supercharging Media Days vorgestellt wurde. Die größte Überraschung bildete wohl die Vorstellung des neuen Supercharging-Systems S4, von dem eine erste Station enthüllt wurde. Diese Supercharging-Station übertrifft in ihrer Leistung sogar die des Platzhirschs Tesla. So bietet sie eine maximale Leistung von 480 Kilowatt, die die 250 Kilowatt des Tesla-V3-Superchargers deutlich übertrifft.

200 Kilometer Reichweite in fünf Minuten wiederhergestellt

Während eines Ladetests im Rahmen der Veranstaltung konnte die Reichweite des Models Xpeng G9, einem vollelektrischen SUV, innerhalb von nur fünf Minuten auf 200 Kilometer wieder aufgeladen werden. Zum Vergleich: Ein vergleichbares Tesla-Model kann innerhalb von fünf Minuten an einer V3-Ladesäule lediglich eine Reichweite von rund 150 Kilometern wiederherstellen´.

Weiterer Ausbau des Supercharger-Netzwerks in China geplant

Während die vorgestellte Supercharging-Station bislang die einzige in ganz China ist, sei nun das Einrichten von weiteren Stationen in zehn großen chinesischen Städten geplant. Mehr Einheiten sollen im Jahr 2023 an den wichtigsten Autobahnen eingerichtet werden. Bis 2025 sollen dann 2.000 weitere Supercharger in ganz China entstehen.

