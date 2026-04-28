Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|
28.04.2026 13:16:18
Xylem Inc. Reports Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - Xylem Inc. (XYL) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $193 million, or $0.79 per share. This compares with $169 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, Xylem Inc. reported adjusted earnings of $272 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $2.125 billion from $2.069 billion last year.
Xylem Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $193 Mln. vs. $169 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.69 last year. -Revenue: $2.125 Bln vs. $2.069 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.35 To $ 5.60 Full year revenue guidance: $ 9.2 B To $ 9.3 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xylem Inc.
|
27.04.26
|Ausblick: Xylem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Xylem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.03.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xylem Inc.
|105,02
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.