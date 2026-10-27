Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
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27.10.2026 14:54:44
Xylem Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Xylem Inc.
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27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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27.10.26
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27.10.26
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21.10.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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14.10.26
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12.10.26
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07.10.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
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