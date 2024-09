Zalando- und HelloFresh-Aktien steigen weiter an

Papiere von Zalando gewannen via XETRA in drei Tagen inzwischen gut 17 Prozent, HelloFresh landeten mit plus 27 Prozent in fünf Tagen wieder an ihrer einfachen 200-Tage-Linie. Auf Jahressicht bleibt bei Hellofresh aber immer noch ein Minus von 40 Prozent.

Die Papiere des Modehändlers und des Kochboxenanbieters erhielten am Dienstag Schub durch den starken Trend von Europas Retail-Werten. Diese profitierten von einer Prognoseerhöhung der britischen Kingfisher. Das Geschäft des britischen Einzelhändlers liegt laut der Jefferies-Expertin Grace Gilberg im dritten Quartal bisher über den Erwartungen. Insgesamt spricht sie aber von einem durchwachsenen Zwischenbericht, da das Wachstum auf vergleichbarer Basis im zweiten Quartal eher enttäuscht habe.

FRANKFURT (dpa-AFX)