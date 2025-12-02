Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
02.12.2025 14:13:00
Zig kehrt GitHub den Rücken: Frust über Actions und Microsofts KI-Kurs
Die Programmiersprache Zig verlässt GitHub nach zehn Jahren. Grund sind Probleme mit GitHub Actions, chaotisches Job-Scheduling und Microsofts KI-Ausrichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
01:05
|Apple replaces head of AI with executive poached from Microsoft (Financial Times)
|
01.12.25
|Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Google-Rückzieher: EU-Kartellbeschwerde gegen Microsoft fallengelassen - Aktie uneinheitlich (Dow Jones)
|
28.11.25