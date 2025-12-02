Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Investmentbeispiel
|
02.12.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Microsoft-Anteile bei 430,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,320 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 486,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 129,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,94 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3,66 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com
