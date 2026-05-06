Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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06.05.2026 20:28:00
Zuckerberg’s ‘Multi Mark’ AI clone is a huge red flag for Meta shareholders
Replacing authentic leadership with a digital doppelgänger isn’t innovation — it’s a high-tech retreat from accountability.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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