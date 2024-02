Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Der Euro STOXX 50 verlor am Dienstag an Boden.

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,22 Prozent leichter bei 4 688,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,104 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 4 746,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 746,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 746,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 671,99 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 4 480,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 232,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wies der Euro STOXX 50 4 241,36 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,89 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 746,46 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 410,60 EUR), UniCredit (+ 0,82 Prozent auf 29,47 EUR), BASF (+ 0,54 Prozent auf 45,06 EUR), Eni (+ 0,45 Prozent auf 14,49 EUR) und Deutsche Telekom (-0,20 Prozent auf 22,22 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,96 Prozent auf 32,57 EUR), SAP SE (-2,98 Prozent auf 162,76 EUR), Ferrari (-2,36 Prozent auf 353,57 EUR), adidas (-2,09 Prozent auf 170,60 EUR) und Bayer (-1,47 Prozent auf 27,91 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 934 413 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 402,834 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,04 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

