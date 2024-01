Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten

Das macht der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 4 464,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,908 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,000 Prozent auf 4 467,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 467,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 464,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 472,12 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 4 523,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 205,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 057,46 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 0,73 Prozent auf 179,40 EUR), Stellantis (+ 0,71 Prozent auf 20,73 EUR), Ferrari (+ 0,56 Prozent auf 315,50 EUR), SAP SE (+ 0,49 Prozent auf 139,96 EUR) und Eni (+ 0,47 Prozent auf 15,00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Bayer (-2,33 Prozent auf 34,77 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 185,25 EUR), Allianz (-0,29 Prozent auf 242,85 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 375,90 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,14 Prozent auf 2,76 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 475 532 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 345,242 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

