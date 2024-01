Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Der STOXX 50 wagt sich am Mittwoch nicht aus der Reserve.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent auf 4 095,15 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 4 094,85 Punkten, nach 4 097,22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 102,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 083,66 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 4 064,68 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Stand von 3 949,89 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 3 819,95 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), UBS (+ 1,22 Prozent auf 25,70 CHF), RELX (+ 0,74 Prozent auf 31,39 GBP), Diageo (+ 0,72 Prozent auf 27,88 GBP) und Siemens (+ 0,46 Prozent auf 160,14 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-1,74 Prozent auf 34,98 EUR), Rio Tinto (-0,99 Prozent auf 55,17 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,72 Prozent auf 63,34 EUR), Zurich Insurance (-0,68 Prozent auf 436,00 CHF) und Unilever (-0,67 Prozent auf 38,34 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 536 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 430,598 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,40 erwartet. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at