Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Freitag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 26 141,08 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 252,509 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,336 Prozent auf 26 177,66 Punkte an der Kurstafel, nach 26 265,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 180,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 141,08 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 24 769,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 715,76 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, bei 27 184,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 2,60 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HUGO BOSS (+ 1,88 Prozent auf 39,02 EUR), HELLA GmbH (+ 1,01 Prozent auf 90,30 EUR), Nordex (+ 0,79 Prozent auf 15,29 EUR), GEA (+ 0,60 Prozent auf 43,40 EUR) und Talanx (+ 0,46 Prozent auf 76,10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-3,15 Prozent auf 6,15 EUR), PUMA SE (-3,00 Prozent auf 36,58 EUR), AIXTRON SE (-2,69 Prozent auf 15,75 EUR), Jungheinrich (-2,64 Prozent auf 26,52 EUR) und KION GROUP (-1,70 Prozent auf 34,19 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 292 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,367 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Mit 14,58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at