Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent leichter bei 13 914,07 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 115,349 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,029 Prozent leichter bei 13 998,90 Punkten, nach 14 002,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 914,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 045,20 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,756 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, stand der SDAX bei 13 836,16 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.12.2023, einen Stand von 13 534,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 280,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,672 Prozent aufwärts. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SYNLAB (+ 4,50 Prozent auf 11,61 EUR), AUTO1 (+ 3,19 Prozent auf 4,34 EUR), PNE (+ 3,07 Prozent auf 14,12 EUR), Energiekontor (+ 1,81 Prozent auf 67,50 EUR) und Grand City Properties (+ 1,61 Prozent auf 9,45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,34 Prozent auf 16,53 EUR), PVA TePla (-3,41 Prozent auf 21,56 EUR), Varta (-3,22 Prozent auf 14,28 EUR), METRO (St) (-2,70 Prozent auf 4,97 EUR) und Klöckner (-2,42 Prozent auf 6,46 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 970 351 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,280 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

