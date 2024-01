Zurückhaltung in Wien: ATX letztendlich in Rot

Der ATX zeigte sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent auf 3 412,02 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,312 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 3 435,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3 434,97 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 448,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 406,45 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der ATX 3 316,68 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 128,03 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.01.2023, den Stand von 3 159,71 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 2,35 Prozent auf 7,83 EUR), OMV (+ 0,38 Prozent auf 39,92 EUR), CA Immobilien (+ 0,31 Prozent auf 32,55 EUR), BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 48,12 EUR) und Lenzing (+ 0,28 Prozent auf 35,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,73 Prozent auf 25,32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,16 Prozent auf 122,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 43,00 EUR), Andritz (-2,57 Prozent auf 54,95 EUR) und Verbund (-2,38 Prozent auf 82,05 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 419 600 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 29,200 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at