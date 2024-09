Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag leichter

Der ATX Prime verliert aktuell an Boden.

Um 15:43 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent leichter bei 1 798,08 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,065 Prozent leichter bei 1 805,24 Punkten in den Handel, nach 1 806,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 811,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 797,04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.08.2024, den Wert von 1 845,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, stand der ATX Prime bei 1 800,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 1 596,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 2,09 Prozent auf 7,80 EUR), Verbund (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,39) Prozent auf 20,38 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,10 EUR) und Lenzing (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen IMMOFINANZ (-5,94 Prozent auf 22,15 EUR), CA Immobilien (-3,40 Prozent auf 25,02 EUR), FACC (-2,01 Prozent auf 6,35 EUR), AMAG (-1,68 Prozent auf 23,40 EUR) und Frequentis (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 336 784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,205 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at