Zurückhaltung in Zürich: SLI letztendlich leichter

Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent auf 1 863,97 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,064 Prozent auf 1 868,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 869,30 Punkten am Vortag.

Bei 1 863,92 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 874,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.01.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 815,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der SLI mit 1 719,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, stand der SLI bei 1 771,34 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,70 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 874,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 3,29 Prozent auf 2,26 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 1 268,00 CHF), Holcim (+ 1,18 Prozent auf 70,14 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 24,99 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 291,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen SGS SA (-1,89 Prozent auf 84,24 CHF), Roche (-1,40 Prozent auf 229,15 CHF), Swiss Life (-1,39 Prozent auf 639,80 CHF), Lindt (-1,19 Prozent auf 10 800,00 CHF) und Julius Bär (-1,18 Prozent auf 46,75 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 069 783 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 261,634 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

