Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,51 Prozent schwächer bei 1 828,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 1 855,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 856,63 Punkten am Vortag.

Bei 1 827,66 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 855,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,04 Prozent nach unten. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 1 908,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bewegte sich der SLI bei 1 780,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, lag der SLI noch bei 1 786,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3,69 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 1,46 Prozent auf 90,42 CHF), ams (+ 1,13 Prozent auf 1,03 CHF), Sandoz (+ 0,78 Prozent auf 30,85 CHF), Lindt (+ 0,19 Prozent auf 10 330,00 CHF) und Swatch (I) (+ 0,03 Prozent auf 192,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Temenos (-3,82 Prozent auf 56,65 CHF), Nestlé (-3,19 Prozent auf 90,98 CHF), Holcim (-3,18 Prozent auf 76,64 CHF), Givaudan (-2,67 Prozent auf 3 900,00 CHF) und VAT (-2,59 Prozent auf 446,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 438 098 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,038 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at