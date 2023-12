Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.

Am Montag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent auf 16 399,85 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,657 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,045 Prozent auf 16 390,17 Punkte an der Kurstafel, nach 16 397,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 386,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 401,80 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, betrug der DAX-Kurs 15 189,25 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, wurde der DAX mit 15 824,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, lag der DAX-Kurs bei 14 529,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 16,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 290,30 EUR), Zalando (+ 1,25 Prozent auf 22,61 EUR), Siemens Energy (+ 1,24 Prozent auf 11,48 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,02 Prozent auf 26,82 EUR) und Siemens (+ 0,54 Prozent auf 156,84 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,71 Prozent auf 280,30 EUR), Merck (-0,72 Prozent auf 157,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,69 Prozent auf 389,30 EUR), BMW (-0,51 Prozent auf 95,70 EUR) und Brenntag SE (-0,51 Prozent auf 78,32 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 341 794 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 171,595 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,64 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at