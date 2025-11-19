Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Kursentwicklung 19.11.2025 12:26:58

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 23 239,50 Punkten.

Bei 23 245,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 072,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 349,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der LUS-DAX 19 060,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,41 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 2,86 Prozent auf 35,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 38,49 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 22,69 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Merck (-0,94 Prozent auf 110,60 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Porsche Automobil (-0,83 Prozent auf 35,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 335 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen

18.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
10.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
10.11.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

adidas 154,65 0,88% adidas
BASF 43,45 0,88% BASF
Bayer 27,24 0,68% Bayer
Daimler Truck 35,92 0,17% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 211,20 0,62% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,35 0,74% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,33 0,33% E.ON SE
Merck KGaA 111,25 0,82% Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 533,60 0,38% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 35,80 0,67% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,87 1,22% QIAGEN N.V.
SAP SE 207,45 0,75% SAP SE
Siemens Energy AG 112,85 2,78% Siemens Energy AG
Zalando 22,95 1,10% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 396,50 0,35%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

