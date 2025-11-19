Daimler Truck Aktie
Börse Frankfurt: LUS-DAX legt mittags zu
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 23 239,50 Punkten.
Bei 23 245,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 072,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 349,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der LUS-DAX 19 060,00 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,41 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 2,86 Prozent auf 35,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 38,49 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 22,69 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Merck (-0,94 Prozent auf 110,60 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Porsche Automobil (-0,83 Prozent auf 35,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 335 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
