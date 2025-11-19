Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester

In Frankfurt stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 23 207,03 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,034 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 23 180,93 Punkte an der Kurstafel, nach 23 180,53 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 105,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 223,83 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23 830,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 423,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19 060,31 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,89 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 2,86 Prozent auf 35,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 38,49 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 22,69 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Merck (-0,94 Prozent auf 110,60 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Porsche Automobil (-0,83 Prozent auf 35,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 335 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 235,688 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2025 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

