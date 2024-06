Zuversicht in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag steht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,74 Prozent im Plus bei 25 661,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 230,162 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,002 Prozent stärker bei 25 472,26 Punkten, nach 25 471,75 Punkten am Vortag.

Bei 25 441,57 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 738,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,223 Prozent nach unten. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 27 482,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 264,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, stand der MDAX noch bei 26 719,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,39 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 15,13 Prozent auf 8,45 EUR), SMA Solar (+ 6,57 Prozent auf 30,50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,95 Prozent auf 101,80 EUR), CTS Eventim (+ 2,85 Prozent auf 81,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,91 Prozent auf 19,45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Lufthansa (-2,90 Prozent auf 5,83 EUR), HelloFresh (-0,90 Prozent auf 5,05 EUR), Fraport (-0,60 Prozent auf 49,64 EUR), HELLA GmbH (-0,59 Prozent auf 84,10 EUR) und Stabilus SE (-0,33 Prozent auf 44,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 383 163 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,993 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

